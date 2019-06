Der US-Streamingdienst Netlix eröffnet noch in diesem Jahr ein Büro in Berlin.

Mit Netflix zieht ein weiterer Konzernriese in die Hauptstadt. Voraussichtlich im Herbst wird das US-amerikanische Unternehmen ein Büro in Berlin eröffnen. Von hier sollen dann die deutschen Netflix-Kunden betreut werden, was bisher von Amsterdam aus geschieht. In den Niederlanden hat das Unternehmen seine europäische Hauptzentrale. Neben der Kundenbetreuung werden auch Produktionsmanagement, Marketing und PR-Teams in das Berliner Büro ziehen. Außerdem sollen mit dem Umzug neue Stellen geschaffen werden. Ein genauer Standort für das Büro ist noch nicht bekannt. Weitere europäische Niederlassungen von Netflix gibt es bisher in London, Madrid und Paris.