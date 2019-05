Der Technologiekonzern Siemens plant nach dpa-Informationen nicht, gegen Vergabe-Pläne zu einem milliardenschweren U-Bahn-Bauprojekt in Berlin Einspruch zu erheben.

Der «Tagesspiegel» (Freitag, 17. Mai 2019) berichtete unter Berufung auf eine inoffizielle Bestätigung, dass die Wahl auf den Zugbauer Stadler in Berlin-Pankow gefallen sei. Die Firma kommentierte auf Nachfrage den Zeitungsbericht nicht.

Den dpa-Informationen zufolge hatte sich Siemens in einem Konsortium mit Bombardier für den Auftrag, bis zu 1500 U-Bahnen für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zu bauen, beworben. Weil es sich um ein noch laufendes Verfahren handelt, äußerte sich die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft am Freitag auf Anfrage nicht.

Die U-Bahn-Flotte in der Hauptstadt ist in die Jahre gekommen. Alte Züge müssen häufiger als neue in die Werkstatt und fehlen dann auf den Strecken.