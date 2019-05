Der Dämmstoff-Hersteller Austrotherm in Wittenberge (Prignitz) hat in seinen 2013 eröffneten Standort bislang 40 Millionen Euro investiert.

Weitere Vorhaben würden geprüft, sagte eine Firmensprecherin am Dienstag (14. Mai 2019). Der Markt für derartige Baumaterialien sei in den nächsten 10 bis 20 Jahren da. Die Prognosen seien gut, hieß es.

Dämmstoffe aus Wittenberge international erfolgreich

Eine neue Produktionsanlage zur Fertigung von Dämmstoffen mit hohen Dämmwerten wurde offiziell in Betrieb genommen. Rund 2,5 Millionen Euro wurden dafür investiert. Knapp 70 Mitarbeiter werden mittlerweile am Standort beschäftigt. Von Wittenberge aus werden Kunden in Deutschland, Polen und den Benelux-Staaten beliefert. Die österreichische Firma Austrotherm ist in Familienbesitz. Rund 1030 Mitarbeiter werden in elf Ländern beschäftigt.