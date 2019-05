Lila Bäcker: Amtsgericht entscheidet heute über Zukunft

Am Amtsgericht Neubrandenburg soll heute (13. Mai 2019) der Kurs für die insolvente Bäckereikette «Lila Bäcker» (Pasewalk/Dahlewitz) festgelegt werden.

Sechs Wochen nach Beginn des Insolvenzverfahrens treffen sich die Gläubiger mit der zuständigen Kammer am Amtsgericht dazu. Zuvor waren mehrere Konzepte geprüft worden. Die rund 2700 Beschäftigten leben seit Januar in Unsicherheit. Erst war Insolvenzausfallgeld der Arbeitsämter als Lohn gezahlt worden. Im April wurde das «Insolvenzverfahren in Eigenregie» wegen Zahlungsunfähigkeit eröffnet.

Viele Filialen von Schließung bedroht

Seither wurden mehrere Übernahme-Angebote geprüft, «den Betrieb nach einer Restrukturierung im Wesentlichen vollumfänglich weiterzuführen.» Der Betrieb produzierte bisher in Pasewalk, Neubrandenburg sowie Dahlewitz bei Berlin und hatte etwa 400 Filialen in Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. An die Öffentlichkeit drangen Schließungspläne für 70 Filialen und die Produktion in Dahlewitz. Was umgesetzt werde, hänge aber vom Investor ab, hieß es.