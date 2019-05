Siemens' Konzernumbau betrifft 6000 Mitarbeiter in Berlin

In Berlin sind rund 6000 Siemens-Mitarbeiter von der geplanten Ausgliederung der Kraftwerksparte betroffen. Das teilte die IG Metall Berlin am 08. Mai 2019 mit.

Zu den Werken, die im Zuge des jüngst angekündigten Konzernumbaus abgespalten werden sollen, zählten in der Hauptstadt in erster Linie das Gasturbinenwerk und Teile des Schaltwerks. Im Osten Deutschlands sind nach Angaben der Gewerkschaft auch die Standorte Erfurt und Görlitz betroffen. Genaue Zahlen, um wie viele Beschäftigte es dort geht, lagen zunächst nicht vor. In Erfurt sind rund 500, in Görlitz rund 1000 Menschen bei Siemens beschäftigt.