«Lila Bäcker»-Gläubigerversammlung mit Spannung erwartet

Bei der insolventen Bäckereikette «Lila Bäcker» schaut man gespannt auf die Gläubigerversammlung am 13. Mai in Neubrandenburg.

Am Amtsgericht laufen dann fünf Verfahren für die einzelnen Gesellschaften, aus denen sich die Kette zusammensetzt, wie eine Richterin am Dienstag erläuterte. Sie rechnet mit 20 bis 30 Teilnehmern an der nichtöffentlichen Versammlung. Die bisherige Geschäftsführung und der Sachwalter - die Insolvenz läuft in «Eigenregie» - wollen den Gläubigern dann ein Modell zum Fortbestand des Unternehmens vorlegen.