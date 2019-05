Vonovia dank steigender Mieten mit Gewinn

Steigende Mieten und die Zukäufe im Ausland haben Deutschlands größten Immobilienkonzern Vonovia, der auch mehrere Tausend Wohnungen in Berlin vermietet, im Auftaktquartal deutlich mehr Gewinn beschert.

Zudem profitierte Vonovia von geringeren Kosten bei der Bewirtschaftung der Wohnungen. In den ersten drei Monaten 2019 erhöhte sich das operatives Ergebnis im Jahresvergleich um ein Fünftel auf 303,6 Millionen Euro, wie der Dax-Konzern am Dienstag, den 7. Mai 2019 in Bochum mitteilte.