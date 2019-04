Steinmeier eröffnet die re:publica 2019

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt zur diesjährigen re:publica in Berlin.

Er werde die Digitalkonferenz eröffnen, erklärten die Veranstalter am 24. April 2019. Themenschwerpunkt in diesem Jahr ist Nachhaltigkeit. Die Veränderungen durch den Klimawandel für die globale Gesellschaft seien so essenziell dass sie nicht ignoriert werden könnten, sagte re:publica-Mitorganisator Markus Beckedahl.