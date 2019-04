Bahlsen gründet neues Start-up «Kitchen Town»

Die Eigentümerfamilie des Keks- und Süßwarenherstellers Bahlsen will mit Hilfe junger Start-ups neue Wege im Lebensmittelbereich beschreiten.

Nach dem «Hermann's» - das als eine Art Zukunftslabor für gesundes Essen gilt - soll Anfang Juli ebenfalls in Berlin das «Kitchen Town» eröffnet werden. «Da werden wir anderen jungen Start-ups helfen, ihre Lebenmittel- oder Gebäck-Produkte zu entwickeln; das wird uns in unserem Sektor helfen, nicht stehenzubleiben und nicht zu sagen: Wir machen, was wir vor 100 Jahren gemacht haben», sagte der bisherige Firmenlenker Werner M. Bahlsen der Deutschen Presse-Agentur.