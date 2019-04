Berlins Förderbank: Rekord-Kreditsumme an Immobiliensektor

Die Investitionsbank Berlin hat die Wohnungswirtschaft im vergangenen Jahr erstmals mit mehr als einer Milliarde Euro gefördert.

Der Großteil des Geldes floss mit etwa 962 Millionen Euro in neu vergebene Kredite, wie die landeseigene Förderbank am Mittwoch (10- April 2019) in Berlin mitteilte. 2018 sei die Fördersumme um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf rund 1,07 Milliarden Euro gestiegen. Die komplette Fördersumme der Investitionsbank - bestehend aus Immobilien- und Wirtschaftsförderung - belief sich nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr auf knapp 1,49 Milliarden Euro. 2017 habe dieser Wert noch rund 20 Prozent niedriger gelegen.