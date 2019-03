Lila Bäcker: Insolvenz abgewendet?

Für die insolvente Bäckereikette «Lila Bäcker» (Pasewalk) gibt es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur derzeit zwei mögliche Investoren.

Gewerkschaft fordert Gewissheit für Mitarbeiter

Die Backkette mit mehreren Produktionsstätten und 400 Läden vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg hatte im Januar eine «Gruppeninsolvenz in Eigenverwaltung» angemeldet. Dabei wurde Geschäftsführer Stefan Blaschak ein Insolvenzanwalt an die Seite gestellt. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten forderte, den Beschäftigten möglichst schnell Gewissheit zu geben. «Die Menschen leben seit Dezember in Unklarheit», sagte Jörg Dahms als NGG-Geschäftsführer.