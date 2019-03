Fahrradmanufaktur will mit E-Bikes in schwarze Zahlen

Der Coburger Automobilmanager Zubcic hatte den Produktionsstandort der insolventen Fahrradwerke Mifa gekauft , mit seiner Firma die Produktion neu gestartet und ausgerichtet. Der Anteil von E-Bikes soll sich in der Produktion des Mittelständlers in Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) von 50 Prozent in 2018 auf 70 bis 80 Prozent in diesem Jahr erhöhen. Rund 180 000 Fahrräder sollen 2019 insgesamt im Werk produziert werden, der Großteil mit Elektroantrieb.