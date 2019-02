Gemeinsames Landeslabor zieht in Adlershof ein

Das gemeinsame Landeslabor der Länder Berlin und Brandenburg zieht ab Anfang März 2019 in einen Neubau im Stadtteil Adlershof.

Rund 380 Beschäftigte aus Berlin-Mitte, Potsdam und Kleinmachnow arbeiten dann gemeinsam am neuen Wissenschaftsstandort im Südosten Berlins, wie die Senatskanzlei am Freitag (22. Febraur 2019) mitteilte. Das Labor an der Rudower Chaussee ist unter anderem für Gesundheitsschutz und Arzneimittel zuständig. Mitarbeiter untersuchen und beurteilen zum Beispiel Lebensmittel bis hin zu essbaren Insekten.