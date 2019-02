2018 bringt Rhön-Klinikum AG kräftigen Gewinnsprung

Der Krankenhausbetreiber Rhön-Klinikum hat das Jahr 2018 mit einem kräftigen Ergebnisplus abgeschlossen.

Dabei profitierte das SDax-Unternehmen, dem unter anderem das privatisierte Uniklinikum Gießen-Marburg (UKGM) gehört, auch von einer Vereinbarung zur Forschungsfinanzierung mit dem Land Hessen. Positiv wirkten sich auch Sparmaßnahmen aus, wie die Gesellschaft am Freitag (22. Februar 2019) in Bad Neustadt an der Saale mitteilte. Für das laufende Jahr peilt das Management ein Umsatzplus, aber mindestens das Vorjahresniveau an.