Mehr Firmenpleiten in Berlin

Die Zahl der Firmeninsolvenzen in Berlin ist entgegen dem Bundestrend angestiegen.

Im vergangenen Jahr waren in der Hauptstadt 1365 Firmen in die Pleite gerutscht, wie die Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel in ihrer am Donnerstag (21. Februar 2019) veröffentlichten Insolvenzstudie für Deutschland mitteilte. Das entspricht einem Anstieg um 0,4 Prozent gegenüber 1359 Fällen im Jahr 2017. Von 10 000 Berliner Unternehmen gingen im vergangenen Jahr 89 Firmen in Insolvenz. Im Nachbar-Bundesland Brandenburg wurde dagegen ein Rückgang von 0,7 Prozent erreicht.