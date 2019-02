Arbeitsgruppe sucht Gewerbegebiete für Investoren

Mit dem Kohleausstieg und dem daraus folgenden Strukturwandel braucht die Lausitz Gewerbegebiete für Investoren.

Geeignete Gewerbegebiete noch unerschlossen

«Wir ermitteln Stärken und Schwächen der Gebiete und leiten daraus ab, für welche Branchen die Flächen interessant sein könnten», sagte der stellvertretende IHK-Hauptgeschäftsführer Maik Bethke, der in dem Projekt mitarbeitet. Es gebe schon geeinigte Gewerbegebiete - zum Beispiel in Cottbus, im Industriewerk Schwarze Pumpe und in Schwarzheide im Süden. Viele Flächen seien allerdings noch unerschlossen, sagte Bethke. Er sehe dabei die Kommunen und den Bund in der Verantwortung.