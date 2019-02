Ramona Pop will U-Bahn-Großauftrag beschleunigen

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hat das Ziel des Senats bekräftigt, die geplante Bestellung von bis zu 1500 neuen U-Bahn-Wagen zu beschleunigen.

Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG), deren Aufsichtsratsvorsitzende Pop ist, hatten sich zuletzt Probleme gehäuft. Wegen Wagenmangels müssen sich Fahrgäste vielfach in übervolle Züge quetschen, hinzu kommen Verspätungen und Ausfälle. Viele Jahre wurde nicht in die Erneuerung des Fuhrparks investiert mit der Konsequenz, dass gerade alte Modelle öfter kaputt sind, aufwendig repariert oder ganz aus dem Verkehr genommen werden müssen. Hinzu kommt, dass U-Bahn-Fahrer knapp sind.

Pop machte am Rande eines Besuches der Senatsmitglieder beim Zughersteller Stadler in Pankow deutlich, dass eine durchschlagende Verbesserung der Situation erst in einigen Jahren mit dem neuen Großauftrag eintreten wird. Bis dahin würden aber auch schon neue Wagen aus einer früheren, kleineren Bestellung geliefert. Sie werden bei Stadler in Pankow gebaut. Wer den Zuschlag für den neuen Auftrag bekommt, steht noch nicht fest.