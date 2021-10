Sturm «Ignatz»: Warnung vor schweren Sturmböen

Nachdem der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Donnerstag Sturmböen und schwere Gewitter vorausgesagt hatte, ist es am frühen Morgen in Berlin und Brandenburg bisher noch zu keinen wetterbedingten Unfällen oder Verkehrseinschränkungen gekommen.

Schwere Gewitter mit teils orkanartigen Böen möglich

Besonders in der Südhälfte der Länder könne es demnach vereinzelt sogar zu schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde kommen. Außerdem sei örtlich mit schweren Gewittern mit teils orkanartigen Böen zu rechnen. Wegen des Sturmtiefs «Ignatz» hatte der DWD bereits am Mittwoch ausdrücklich gewarnt vor herabstürzenden Ästen am Donnerstag und Freitag und empfahl, das Haus am besten nicht zu verlassen.