Brandenburg: Wärmere Temperaturen am Wochenende

In Brandenburg sollen die Temperaturen nach einem frostig-kalten Donnerstag am Wochenende wieder aufwärts gehen.

Freitagfrüh (04. Dezember 2020) gebe es noch streckenweise Glättegefahr, die Temperaturen sollen aber auf zwei bis fünf Grad steigen, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag meldete. Am Samstag erwarten die Wetterexperten dann bereits vier Grad in der Prignitz bis neun Grad im Landkreis Spree-Neiße.