Berlin und Brandenburg prüfen einheitliche Bus-Regelung

Der Verkehrsbetrieb in Potsdam teilte am Freitag mit, dass die Fahrgäste in den Bussen über alle Türen einsteigen könnten, der Eingangsraum an der ersten Tür werde zum Schutz der Fahrer halbiert. In den Fahrzeugen gibt es Ticketautomaten. In den Bussen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) können Fahrgäste seit Donnerstag nur noch hinten einsteigen.