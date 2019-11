Donna Brown and the Golden Gospel Pearls: Harlem Gospel Night

Donna Brown und The Golden Gospel Pearls sind längst fester Bestandteil der Berliner Weihnachtszeit. Auch in diesem Jahr können Sie das stimmungsvolle Weihnachtskonzert in der Apostel-Paulus-Kirche erleben.



Oh Happy Day: Stimmungsvolles Weihnachtskonzert

Seitdem sie 1992 erstmals auf einer Berliner Bühne standen, haben die Golden Gospel Pearls sich mit ihrer traditionell am ersten Adventswochenende beginnenden weihnachtlichen Konzertsaison fest in die Herzen des Berliner Publikums gesungen. Lebensfreude, Besinnlichkeit und purer Spaß an der Musik verbinden sich bei der Harlem Gospel Night zu einer unvergleichlichen Mischung, welche die Melancholie des dunklen Jahreszeit im Nu vertreiben.



Harlem Gospel Night ist ein unvergessliches Erlebnis zur Weihnachtszeit

Erleben Sie ein Konzert, das sie direkt aus ihrem Stuhl reißt und zum Mitsingen und Tanzen anregt und bei dem Sie sich zu den beliebtesten Weihnachtsliedern auf die besinnliche Zeit einstimmen können. Nicht fehlen werden die Klassiker "Amazing Grace", "The First Noel", "Silent Night" und natürlich "Oh Happy Day".

Tickets Harlem Gospel Night Jetzt Tickets sichern