Die Geschichte des Künstlers, der sich in seine eigene Schöpfung verliebt, ist bereits vielfach in der Kunstwelt behandelt worden. Meisterchoreograph Boris Eifman präsentiert mit «Der Pygmalion-Effekt» eine neue, subtile Interpretation des mystischen Stoffes.



Hinreißende Entwicklung des ungelenken Mädchens zur Meistertänzerin

Ein erfolgreicher und ungestümer Ballettstar entdeckt eine ungelenke Tänzerin in einem armen Stadtviertel. Er beschließt, sie bei sich aufzunehmen und zur virtuosen Balletttänzerin zu schulen. Ihre Verwandlung zum anmutigen Schwan folgt den Klängen von Johann Strauss.



Schulterschluss zur Psychologie

Boris Eifman ist nicht nur von der künstlerischen und ästhetischen Facette des Pygmalion-Mythos fasziniert, sondern ebenfalls von dem psychologischen Aspekt. So lädt das Balletstück «Der Pygmalion-Effekt» auch dazu ein, über die Macht der Erwartungen und Trugbilder nachzudenken.

Details Ort: Theater am Potsdamer Platz

Termine: 17. und 18. Oktober 2019