Das Deutsch-Jüdisches Theater versteht sich nicht als Theater von Juden für Juden, sondern vielmehr als Vermittler zwischen den Kulturen.

Das Foyer des Bimahs (ehemaliger Standort in der Friedrichstraße)

Die Bühne des Jüdischen Theaters "Bimah" (ehemaliger Standort in der Friedrichstraße)

Moderne und traditionelle Theaterstücke aus Israel

Das Jüdische Theater Bimah hat sich zu einem nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil der Berliner Theaterlandschaft entwickelt. Gleichermaßen der Tradition und der Moderne verpflichtet, präsentiert sich das Theater sowohl als klassisches ostjüdisches aber auch als zeitgenössisches Theater, da moderne Theaterstücke aus Israel gleichberechtigt ihren Anteil am Programm haben. Nach mehrmaligen Standortwechseln ist die Spielstätte nun (seit Juni 2015) in der Meinekestr. 24 in Charlottenburg.