Oedipus im Blutbad: Ovationen zum Start der Komischen Oper

Auf Oedipus wartet in der Inszenierung von Evgeny Titov in der Komischen Oper ein wahres Blutbad. Der russische Regisseur lässt das Ensemble den Stoff in einem blechverkleideten Kubus spielen. Eine Vertiefung im Zentrum nimmt all das Blut von der Geburt des tragischen Helden bis zum Mord am Vater auf, die Pest in der Stadt rinnt als schwarze Flüssigkeit die Wände herab. Über allem schwebt das kalte Licht von Neonröhren - es ist das Ungeheuer Sphinx, das die Stadt belagert.