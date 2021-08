Kritik sieht Schauspielhaus Zürich im Corona-Jahr vorn

In einem pandemiebedingt auch für die Theaterszene extrem schwierigen Jahr hat sich das Schauspielhaus Zürich aus Sicht von Kritikerinnen und Kritikern besonders bewährt.

Dort war mit dem Theaterstück «Juste la fin du monde» (Einfach das Ende der Welt) des 1965 gestorbenen französischen Dramatikers Jean-Luc Lagarce die Inszenierung des Jahres zu sehen. Regisseur Christopher Rüping habe daraus ein Kammerspiel über Identitätskonflikte gemacht, hieß es am Donnerstag in der vom Berliner Fachmagazin «Theater heute» veröffentlichten Bewertung. Das Stück war auch als Livestream aus dem Schauspielhaus Zürich beim Berliner Theatertreffen 2021 zu sehen.

In Zürich gibt es noch mehr Grund zur Freude. Dort spielt mit der unter anderem aus der «Stromberg»-Reihe bekannten Maja Beckmann die Schauspielerin des Jahres. Aus Sicht der Kritik überzeugte sie als Schwägerin in «Einfach das Ende der Welt». An ihrer Seite spielte Benjamin Lillie als Louis in dem Stück, was ihm die Auszeichnung als Schauspieler des Jahres einbrachte.