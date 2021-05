Komische Oper Berlin streicht reguläre Spielzeit

Die Komische Oper Berlin bleibt in dieser Saison geschlossen. Wegen den bis Ende Juni gültigen Hygieneregelungen der bundesweiten Corona-Notbremse werde das Haus für das Publikum in dieser Spielzeit nicht mehr öffnen, teilte die Komische Oper am 03. Mai 2021 mit.

Ausnahmen seien voraussichtlich zwei Vorstellungen der Neuproduktion «Der «Zigeunerbaron» voraussichtlich Ende Juni als Teil des Berliner Pilotprojektes «Perspektive Kultur». Geplant ist auch ein Sinfoniekonzert als Stream am 18. Juni. Die Proben für Neuproduktionen und Wiederaufnahmen für die Spielzeit 2021/2022, die am 29. August eröffnet wird, liefen weiter. Das vollständige Programm soll am 22. Juni veröffentlicht werden.

