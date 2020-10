Lars Eidinger empfindet halb leere Theater als Alptraum

Alle kämen ihm mit Masken entgegen, an die er sich auch nach so langer Zeit noch nicht gewöhnt habe. «Ich denke immer noch: Gleich wache ich auf», gestand das Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne . Er habe sogar schon überlegt, in einem Flugzeug zu spielen - «weil, da sitzen die Leute ja dicht an dicht». Und einen Vorhang gebe es auch, witzelte der gebürtige Berliner.