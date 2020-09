Gorki-Theater will Premieren eigens für Streams inszenieren

Das Berliner Gorki-Theater will seine kommenden Premieren nicht nur auf der Bühne realisieren, sondern auch für Streams inszenieren.

Die Aufzeichnungen würden nicht abgefilmt, sondern von Regisseuren, Dramaturgen und Videotechnikern eigens für den Stream produziert, kündigte das Theater am Montag (28. September 2020) an. So soll «einem deutlich größeren Publikum» der Zugang zum Programm ermöglicht werden. Coronabedingt kann das Theater aktuell nur maximal 100 der 420 Sitzplätze besetzen.