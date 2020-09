ARD holt Theaterstück «Gott» über Sterbehilfe ins Fernsehen

Das erst kürzlich uraufgeführte Theaterstück «Gott» von Ferdinand von Schirach kommt nun auch ins Fernsehen.

Der Film von Regisseur Lars Kraume mit Schauspielern wie Barbara Auer, Lars Eidinger, Matthias Habich und Anna Maria Mühe werde im November im Ersten gezeigt, teilten die Münchner Produktionsfirma Constantin Film und die ARD am Montag mit. Ein fiktionaler Ethikrat diskutiert darin über das selbstbestimmte Sterben und über die Frage, wer über den Tod entscheidet. Auch in Österreich und in der Schweiz soll der Film im ORF und im SRF zu sehen sein.