Thomas Ostermeier fürchtet um städtisches Leben

«H&M, Zara und McDonald's gibt es in jeder Metropole dieser Welt, aber das ureigene Berliner Kiez-Klima?! Davor habe ich am meisten Angst, dass dann alles, was das Leben wertvoll macht, auf der Strecke bleibt», sagte der künstlerische Leiter der Berliner Schaubühne , die derzeit ebenfalls wegen der Ausbreitung des Coronavirus stillsteht. «Und für unser Theater sieht es natürlich auch ganz furchtbar aus, wenn wir so lange nicht spielen können.»