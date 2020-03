Berliner Theatertreffen abgesagt

Der Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus bringt die nächste Absage einer hochkarätigen Kulturveranstaltung. Das vom 1. bis 17. Mai geplante 57. Berliner Theatertreffen findet nicht statt, wie die Berliner Festspiele als Veranstalter am 16. März 2020 mitteilten.

Erwartet wurden wieder ungewöhnliche Produktionen, etwa «The Vacuum Cleaner» von Toshiki Okada, der das Stück der Münchner Kammerspiele aus Sicht eines Staubsaugers erzählt. In der Auswahl fanden sich auch Molières «Der Menschenfeind», mit Ulrich Matthes, von Regisseurin Anne Lenk vom Deutschen Theater in Berlin, «Anatomie eines Suizids» von Regisseurin Katie Mitchell vom Deutschen Schauspielhaus Hamburg und «Hamlet» vom Schauspielhaus Bochum mit Sandra Hüller («Toni Erdmann») in der Hauptrolle.