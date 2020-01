«Decamerone»: Deutsches Theater sucht Seniorinnen

Das Deutsche Theater in Berlin sucht fünf Seniorinnen, die im neuen Stück «Decamerone» mitspielen.

Gesucht werden Frauen ab 65 Jahren für mehrere «Bewegungsszenen in einer Art «Gymnastikstudio»», wie das Theater am Montag (06. Januar 2020) mitteilte. Eventuell würden auch autobiografische Liebesgeschichten von ihnen erzählt.

Prozess gegen Regisseur Serebrennikow

Serebrennikow stand rund anderthalb Jahre in Russland unter Hausarrest, noch läuft ein Prozess gegen ihn. Ihm wird vorgeworfen, staatliche Fördergelder in Millionenhöhe unterschlagen zu haben. Serebrennikow bestreitet das. Die Proben für «Decamerone» finden deswegen größtenteils in Moskau statt, wie die Sprecherin sagte. Mit den gesuchten Statistinnen wird in Berlin geprobt.