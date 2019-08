Ballhaus Naunynstraße weiter auf postmigrantischem Pfad

Eröffnet wird die Saison am Ballhaus Naunynstraße am 5. September 2019 mit der Uraufführung einer Tanzperformance von Raphael Hillebrand, in der er nach eigenen Worten die sich verändernden Perspektiven junger Eltern auf die Welt verarbeitet. Am 19. September folgt die Uraufführung des Theaterstückes «Aesthetics of Color» von Toks Körner, das sich mit Strategien eines bildenden Künstlers befasst, der in einem weiß geprägten Kunstmarkt überleben muss.