Neuer Intendant an der Volksbühne: René Pollesch soll übernehmen

An der Volksbühne ist Pollesch kein Fremder: Unter Frank Castorf war er von 2001 bis 2007 der künstlerische Leiter des Prater - der zweiten, kleinen Spielstätte der Volksbühne. Pollesch soll die Leitung des Theaters am Rosa-Luxemburg-Platz 2021 übernehmen. Die Berliner Senatsverwaltung für Kultur bestätigte die Medienberichte bislang nicht. Bei einer Pressekonferenz am heutigen Mittwoch, den 12. Juni um 12 Uhr soll die neue Personalie bekannt gegeben werden.