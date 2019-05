Gedenktafel: Berlin will an Peter Zadek erinnern

Die Gedenktafel soll kommenden Montag (20. Mai/14.00 Uhr) in der Offenbacher Straße in Wilmersdorf enthüllt werden. Dort sei Zadek geboren worden, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung. Mit seinen Eltern emigrierte Zadek 1933 nach England, 1958 kehrte er nach Deutschland zurück. Er war Intendant am Schauspielhaus Bochum, am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und von 1992 bis 1995 Mitglied des Direktoriums des Berliner Ensembles.