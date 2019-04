Nach dem Beginn im «Reichskabarett» in Wilmersdorf über das Forum-Theater am Kurfürstendamm bis zur Ankunft 1974 im Hansaviertel habe das Theater stets «Spaß am Denken», sagte Gründer Volker Ludwig. Das Grips Theater sei ein Stück Berliner Kulturgeschichte, erklärte Archivdirektor Werner Heegewaldt. «Deshalb war klar, sein Archiv muss zu uns.»