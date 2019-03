Maxim Gorki Theater schließt eine Bühne vorübergehend

Das Berliner Maxim Gorki Theater schließt vorübergehend seine große Bühne, um die Technik zu erneuern. Von Mai bis September wird es dort kein Programm geben, stattdessen wird die Zugtechnik modernisiert.

«Die Züge der Gorki-Obermaschinerie sind so etwas wie ein liebevoll gepflegter DDR-Youngtimer», teilte das Theater am Dienstag mit. Die kleinere Studiobühne bleibt geöffnet. Vor dem Gebäude ist ab Mitte August auch ein Container als eine zweite Spielstätte geplant, die auch in der neuen Spielzeit genutzt werden soll.