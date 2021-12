BR Volleys wollen gegen Netzhoppers Platz eins sichern

Die Belastung für die Berlin Volleys ist hoch. Am Samstag (20.00 Uhr) gegen die Netzhoppers KW-Bestensee bestreitet der deutsche Volleyball-Meister bereits sein 19. Pflichtspiel seit Anfang Oktober. Im Durchschnitt absolvierte die Mannschaft also in dieser Saison alle 3,5 Tage ein Spiel, verbunden teilweise mit weiten Reisen zu den Spielorten. «Es kommt jetzt sehr auf die richtige Belastungssteuerung im Training an. Da ist unser Trainerteam gefragt», sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand.

© dpa

Trotzdem wollen die Berliner gegen den Brandenburger Rivalen ihre Serie von bisher 13 Siegen in den 13 Bundesligaspielen dieser Saison ausbauen. Aber auch bei nur einem Punktgewinn würde unwiderruflich feststehen, dass der deutsche Meister an den letzten beiden Spieltagen nicht mehr von Tabellenplatz eins zu verdrängen wäre und als Erster in die neu geschaffene Zwischenrunde einziehen würde. Das Hinspiel in Potsdam verloren die Netzhoppers 1:3.

Nach den Verletzungen von Mittelblocker Anton Brehme (Knie) und Angreifer Cody Kessel (Knöchel) stehen Volleys-Trainer Cedric Enard aktuell nur elf gesunde Spieler zur Verfügung. Dazu kommt als Notlösung der reaktivierte Georg Klein.

Überlegungen, die Dreifach-Belastung in der Bundesliga, Champions League und im deutschen Pokal durch einen größeren Kader abzumildern, gibt es bei den BR Volleys nicht. «Mal abgesehen vom finanziellen Aspekt: Das ist von der Trainingsgestaltung her gar nicht machbar», sagte Niroomand und fragte rhetorisch: «Wie soll man denn 16 oder 18 Spielern gleichzeitig ím Training beschäftigen?»

Vor dem Berlin-Brandenburg-Derby kommt für die Volleys erschwerend hinzu, dass sie erst am Donnerstag aus Portugal vom Champions-League-Spiel bei Benfica Lissabon (3:1) zurückgekehrt sind. Eine gezielte Vorbereitung auf das Spiel gegen die Netzhoppers lässt der enge Zeitrahmen kaum zu.