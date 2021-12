Berlin Volleys: Georg Klein gelingt beeindruckendes Comeback

Georg Klein hat sich bei den Berlin Volleys eindrucksvoll zurückgemeldet. «Es war ein geiles Gefühl, mein Comeback in der Max-Schmeling-Halle zu geben und der Mannschaft helfen zu können», sagte der 30 Jahre alte Mittelblocker auf Sportdeutschland.tv nach dem 3:1 (22:25, 25:18, 25:15, 25:19)-Erfolg gegen die Netzhoppers KW-Bestensee am Samstag. Der deutsche Meister feierte damit in seinem 14. Bundesliga-Spiel dieser Saison den 14. Sieg.

Erst vor drei Wochen war Klein vom Verein zur Rückkehr auf die Volleyball-Bühne überredet worden. Gegen die Netzhoppers stand er schon wieder über die volle Distanz von vier Sätzen auf dem Feld. Die Belastung durch die vielen Sprünge am Netz hinterließ bei ihm freilich Spuren. «Ich brauche jetzt erstmal zwei Bier, für jedes Knie eins», scherzte er nach Spielende. Dass sich die Netzhoppers im ersten Durchgang überraschend mit 25:22 behauptet hatten, konnte Klein hingegen leichten Herzens verschmerzen: «So ein Satzverlust schärft doch nur die Sinne.»

Seinen bis dahin letzten Auftritt für die BR Volleys hatte Klein am 7. März 2020 beim 3:1-Sieg gegen die Bisons Bühl. Die Saison war danach corona-bedingt abgebrochen worden. Klein hatte seinen Rücktritt vom Leistungssport erklärt, um sich fortan seinem Studium bei der Polizei zu widmen. Weil aber bei den Volleys in Anton Brehme ein Mittelblocker langfristig verletzt ausfällt, sprang Klein kurzfristig ein, erst nur als Aushilfe im Training, jetzt auch auf dem Spielfeld. Gegen die Netzhoppers brachte er es auf zwölf Punkte und eine Angriffsquote von 80 Prozent. Vier Blocks gingen auf sein Konto.

Volleys-Trainer Cedric Enard sprach hinterher von einem «komischen Spiel», aber das sei «irgendwie erwartbar gewesen zwischen zwei so wichtigen Matches». Die Berliner hatten am vergangenen Mittwoch in der Champions League bei Sporting Lissabon 3:1 gewonnen und wollen am kommenden Mittwoch beim VfB Friedrichshafen den Einzug ins deutsche Pokalfinale schaffen.

Enard gönnte deshalb seinen etatmäßigen Mittelblockern Jeffrey Jendryk und Nehemiah Mote etwas Schonung. Sie hatten bisher mangels personeller Alternativen in allen 19 Pflichtspielen in den drei Wettbewerben (Bundesliga, Pokal, Champions League) durchspielen müssen. Gegen die Netzhoppers blockte Mote an der Seite von Klein in den ersten beiden Sätzen. Danach übernahm Jendryk Motes Rolle. Georg Klein wiederum empfahl sich für weitere Einsätze. «Für ihn freue ich mich unheimlich. Er ist einfach ein feiner Kerl», sagte Enard.