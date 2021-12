Berlin Volleys in der Königsklasse auf Viertelfinal-Kurs

Die Berlin Volleys sind in der Volleyball-Champions-League auf Kurs ins Viertelfinale. «Wir möchten in diesem Wettbewerb so weit wie möglich kommen», sagte Angreifer Timothee Carle nach dem 3:1-Sieg bei Sporting Lissabon am Mittwoch. Nach zwei Spieltagen in der Gruppenphase der Königsklasse steht der deutsche Meister nun mit zwei Siegen blendend da. «Die sechs Punkte sind genau der Start, den wir uns gewünscht haben», sagte Diagonalangreifer Benjamin Patch.

Doch der dickste Brocken kommt erst noch. In ihrer dritten Champions-League-Partie müssen sich die Berliner am 12. Januar in der Max-Schmeling-Halle mit Zenit St. Petersburg auseinandersetzen. Die Russen hatten sich am Mittwoch klar mit 3:0 bei Vojvodina Novi Sad durchgesetzt und stehen als Gruppenerster noch ohne Satzverlust da. Aus den fünf Vierergruppen kommen aber nicht nur die Erstplatzierten, sondern auch die drei besten Gruppenzweiten ins Viertelfinale.

Die BR Volleys lieferten in Lissabon zwei Sätze lang eine souveräne Vorstellung. Dynamisches Angriffsspiel, starke Blockabwehr und beherzte Rettungstaten von Libero Santiago Danani zeichneten die Mannschaft zu Beginn aus. Von einem «perfekten Start» sprach Carle. Der 26-jährige Außenangreifer selbst präsentierte sich stark. Von seinen 17 Angriffen im Verlauf der 100 Spielminuten schloss der Franzose 13 erfolgreich ab. Hinzu kamen drei Asse von ihm und zwei Blocks. Insgesamt steuerte er also 18 Punkte zum Sieg bei.

Doch auch Carle konnte nicht verhindern, dass seine Mannschaft im dritten Satz von einem sich steigernden Gegner mächtig durchgeschüttelt wurde. «Wenn du in so einem Spiel nur ein kleines bisschen nachlässt, ist es schwer, die Energie wiederzufinden», analysierte Patch diese kritische Phase. In dem Maße, in dem bei den BR Volleys der Aufschlagsdruck von knallhart zu butterweich gewechselt war, steigerte sich Benfica in diesem wichtigen Element.

Die Berliner bewiesen aber Moral. «Wir konnten antworten und haben im vierten Satz die richtige Reaktion gezeigt», freute sich Carle. Unter dem Strich stand für die BR Volleys ligaübergreifend in ihrem 18. Pflichtspiel in dieser Saison der 18. Sieg.