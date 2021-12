Sechs Wochen Pause: Volleys-Angreifer Kessel wird operiert

Die Berlin Volleys haben weiter Verletzungspech. Nachdem beim deutschen Volleyball-Meister bereits seit Saisonbeginn in Mittelblocker Anton Brehme (Knieprobleme) einer der Leistungsträger ausfällt, erwischte es nun auch Außenangreifer Cody Kessel.

Bei dem 30-jährigen US-Amerikaner wurde am Mittwoch (15. Dezember 2021) ein Freigelenkskörper im rechten Sprunggelenk diagnostiziert, am Donnerstag wird er operiert. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung bekannt.