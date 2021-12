Volleys überzeugen mit stabiler Annahme und starkem Angriff

Die Berlin Volleys sind gerüstet für ihr Spiel in der Champions League bei Portugals Volleyball-Meister Benfica Lissabon am Mittwoch. Ihren Stresstest in Bayern mit zwei Bundesliga-Partien in nur drei Tagen bestand der deutsche Meister mit der Maximal-Ausbeute von sechs Punkten. «Unsere Annahme war stabil, auch im Angriff haben wir uns stark präsentiert», sagte Trainer Cedric Enard nach dem 3:0 (25:23, 25:23, 25:19)-Sieg bei den Volleys Herrsching am Sonntag. Nur knapp 48 Stunden zuvor hatte sich der Hauptstadtclub bereits mit 3:1 beim TSV Haching München durchgesetzt.

Matthew West, der zweite Zuspieler der BR Volleys, empfand nach der 80-minütigen Partie in Herrsching besondere Genugtuung. Noch gegen das Tabellenschlusslicht Haching hatte der 28-jährige Amerikaner keine Linie in die Aktionen seiner Mannschaft bringen können und musste folgerichtig nach dem überraschend verlorenen ersten Satz Sergej Grankin weichen.

Dennoch erhielt West am Sonntag eine zweite Chance. Und die nutzte er. «Das Team kann sich auf ihn verlassen. Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht», lobte Enard hinterher. Der Volleys-Trainer wird weiter auf seine Dienste bauen, wenn Stammzuspieler Grankin unter der Dauerbelastung der BR Volleys mal eine Pause braucht. «Matthew gibt immer 110 Prozent. Er hat eine großartige Einstellung», sagte Enard.

Auffälligster Akteur in dem sehr ordentlich harmonierenden Team der Berliner war indes Benjamin Patch. Der 2,05 Meter große Diagonalspieler verzeichnete eine herausragende Angriffsquote von 83 Prozent. Auf sein Konto gingen allein 19 Punkte.