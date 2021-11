BR Volleys feiern gelungene Generalprobe für Königsklasse

Die Berlin Volleys fühlen sich gut gerüstet für die Volleyball-Champions-League. «Das war eine sehr ordentliche, souveräne und ausgeprägte Leistung von uns. Die Mannschaft hat sehr konzentriert gespielt», sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand nach dem glatten 3:0 (25:16, 25:18, 25:21)-Erfolg in der Bundesliga am Samstag bei der SVG Lüneburg.

Allerdings wird der deutsche Meister schon am Mittwoch zum Auftakt der Gruppenphase in der Königsklasse weitaus härter gefordert werden. Gegner ist in der Max-Schmeling-Halle Serbiens Meister Vojvodina Novi Sad.

Gegen seinen alten Verein nicht dabei war Außenangreifer Cody Kessel. Der US-Amerikaner laboriert seit dem letzten Spiel gegen die United Volleys Frankfurt (3:1) an einer Knöchelverletzung. «Wir müssen jetzt mal abwarten, wie ernsthaft diese Geschichte ist», sagte Niroomand. Kessels Einsatz gegen Novi Sad am Mittwoch ist fraglich.

Erstmals traten die Berliner in Lüneburg in der neuen und über 3000 Zuschauer fassenden Mehrzweck-Arena an. «Eine schnieke Halle mit perfekten Maßen für Volleyball. Der Court ist echt schön», urteilte Volleys-Außenangreifer Ruben Schott bei Sportdeutschland.tv. Um dort ein Rundum-Wohlgefühl zu erzeugen, hapert es aber noch. Schott: «Das ist noch eine einzige Baustelle, alles ist total staubig, in der Kabine hängt noch kein einziger Spiegel.»