Pokal-Halbfinale: BR Volleys beklagen Lospech

Die letzte Hürde auf dem angestrebten Weg ins Endspiel um den deutschen Volleyball-Pokal könnte für die Berlin Volleys höher kaum sein. «Das Glück war leider nicht auf unserer Seite, vor allem weil wir nun im Dezember eine weitere lange Reise vor uns haben», sagte Trainer Cedric Enard.

Seine Mannschaft erwischte am späten Mittwochabend bei der Auslosung des Halbfinales den VfB Friedrichshafen - der wohl schwerste der drei möglichen Gegner. Die Partie steigt zwei Tage vor dem Heiligen Abend am 22. Dezember in Ulm.