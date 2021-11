3:1 in Frankfurt: BR Volleys ziehen ins Pokal-Halbfinale ein

Die Berlin Volleys stehen im Halbfinale des deutschen Volleyball-Pokals. In der Runde der letzten acht Mannschaften gewann der amtierende deutsche Meister beim Cupverteidiger United Volleys Frankfurt am Mittwochabend etwas glücklich mit 3:1 (26:24, 25:20, 21:25, 29:27). Nach einer 2:0-Satzführung und 13:5 im dritten Durchgang gerieten die Berliner allerdings in arge Probleme.

Im ersten Satz in der Frankfurter Ballsporthalle lagen die Gäste fast durchweg knapp in Führung. Am Ende holten Benjamin Patch zum 24:23 und Jeffrey Jendryk zum 25:24 für die Berliner zwei Satzbälle heraus, die schließlich durch ein Ass von Ruben Schott veredelt wurden. Beim Stande von 22:22 war die Partie kurz unterbrochen, weil der Ex-Berliner Robin Baghdady auf Frankfurter Seite wegen einer Fußverletzung auf dem Spielfeld behandelt werden musste und dann ausschied.

Die BR Volleys beeindruckten lange Zeit mit starken Abwehraktionen, insbesondere im Block mit Jendryk und Nehemiah Mote. Den Gästen kam allerdings auch zugute, dass das risikofreudige Spiel der Frankfurter zunächst in hohem Maße fehlerlastig war.

Doch nach einer scheinbar sicheren 13:5-Führung in dritten Satz wurden die Berliner nachlässig. Ihr Gegner schaffte beim 19:19 den Ausgleich. Gegen immer konfuser agierende BR Volleys verkürzten die Hessen auf 1:2 nach Sätzen. Der Hauptstadtclub hatte gegen den im Aufwind befindlichen Kontrahenten danach große Probleme, den Tiebreak zu verhindern. Nach einem 24:20-Zwischenstand hatten die Frankfurter sechs Satzbälle. Die BR Volleys ihrerseits verbuchten aber nervenstark mit ihrem zweiten Matchball schließlich den Erfolg.