Berlin Volleys siegen in Düren: Knackpunkt war erster Satz

Die Berlin Volleys haben bei ihren Spielen in der Volleyball-Bundesliga auch schon die kommenden, noch größeren Herausforderungen im Hinterkopf. «Das war ein weiterer wichtiger Schritt, um uns auf die Champions League vorzubereiten», sagte Außenangreifer Ruben Schott nach dem 3:0 (37:25, 25:19, 25:21)-Erfolg im Gipfeltreffen bei den SWD powervolleys Düren am Samstag. Trainer Cedric Enard lobte das «sehr hohe Niveau» der Partie. Der Franzose zeigte sich besonders beeindruckt von den teils «phänomenalen Abwehraktionen auf beiden Seiten».

Leicht fiel den BR Volleys der zehnte Sieg in ihrem zehnten Pflichtspiel in dieser Saison keineswegs. «Die Dürener haben uns das Leben echt schwer gemacht», sagte Schott. Der 27-Jährige war zwar mit seinen elf Punkten hinter Benjamin Patch (18) und Timothee Carle (16) nur drittbester Angreifer beim Sieger, wurde aber auch aufgrund seiner Annahmequalitäten hinterher verdientermaßen als wertvollster Spieler des Matches (MVP) ausgezeichnet.

Die Partie vor 1525 Zuschauern in Düren hätte auch einen ganz anderen Verlauf nehmen können, wenn die Gastgeber im ersten Durchgang einen ihrer insgesamt sieben Satzbälle genutzt hätten. Gerade in dieser Phase erwiesen sich die BR Volleys aber als das nervenstärkere Team. «Dieser erste Satz war definitiv der Schlüsselmoment. Er hat unserem Gegner etwas die Energie genommen», meinte Enard. «Dieser Satz war wohl der beste, den es in dieser Saison in der Bundesliga gegeben hat», schwärmte Schott.

«Solche Spiele brauchen wir viel öfter, um uns an das noch höhere Niveau von einigen Mannschaften in der Champions League heranzutasten», sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand. «In Russland zum Beispiel ist ein hohes Niveau Liga-Alltag.» Zu den drei Gruppengegnern der BR Volleys in der Königsklasse zählt als wohl härtester Brocken Russlands Vizemeister Zenit St. Petersburg.

Bevor die Gruppenphase in der Champions League für die BR Volleys am 1. Dezember mit einem Heimspiel gegen Serbiens Meister Vojvodina Novi Sad beginnt, muss die Mannschaft jetzt noch dreimal auswärts antreten: in der Bundesliga bei den Grizzlys Giesen und der SVG Lüneburg, dazwischen steht das Pokal-Viertelfinale beim Cupverteidiger United Volleys Frankfurt an.