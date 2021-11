Kessel von der Nebenrolle zur Volleys-Trumpfkarte

Cody Kessel schien sich in dieser Saison bei den Berlin Volleys mit einer Nebenrolle begnügen zu müssen. Zu stark wirkte die Konkurrenz im Außenangriff. Doch beim 3:0-Sieg am Mittwoch im Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga gegen die United Volleys Frankfurt gehörte der US-Amerikaner mit seinen 16 Punkten zum wiederholten Male zu den Stützen eines gut harmonierenden Teams.

Die makellose Bilanz der BR Volleys mit sieben Siegen in den ersten sieben Saisonspielen relativiert sich ein wenig dadurch, dass die Mannschaft schon fünf Mal vor eigenem Publikum antreten durfte. Jetzt folgen in der Bundesliga drei Auswärtspartien in Serie in Düren, Giesen und Lüneburg. «Das sind schwere Spiele, in denen müssen wir uns beweisen», meint Enard. Zunächst jedoch muss die Mannschaft am Sonntag die Pflichtaufgabe im Pokal-Achtelfinale beim Zweitligisten TV Baden erledigen.