Trotz vier Siegen: Volleys benötigen «mehr Entschlossenheit»

Der deutsche Volleyball-Meister BR Volleys bleibt trotz einer makellosen Startbilanz in der neuen Bundesliga-Saison mit zwölf Punkten und 12:0-Sätzen bedächtig.

«Wir dürfen jetzt nicht überheblich werden», warnte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand eindringlich vor dem kommenden Heimspiel gegen den Tabellenvierten Volleys Herrsching am Samstag (23. Oktober 2021, 17.30 Uhr).

Die Herrschinger haben den BR Volleys in der Max-Schmeling-Halle schon manchen Kummer bereitet. So reichte es dort in der vergangenen Saison für den Hauptstadtclub nur zu einem 3:2-Zittersieg. Noch empfindlicher traf den Verein das Pokal-Aus im November 2017, als gegen das Team vom Ammersee vor fast 4000 Zuschauern im Viertelfinale mit 2:3 Endstation war.