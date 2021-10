Berlin Volleys noch nicht auf dem «höchsten Level»

Nach dem etwas holprigen Saisonauftakt warb Geschäftsführer Kaweh Niroomand um Verständnis für das Team des deutschen Volleyball-Meisters. «Es war unser erstes Bundesligaspiel. Für unsere Neuzugänge war vieles noch fremd: die Umgebung, die Halle, die Zuschauer. Einige waren etwas nervös», sagte Niroomand nach dem 3:0 (25:23, 25:23, 25:18)-Heimsieg der Berlin Volleys am Mittwochabend gegen die Grizzlys Giesen.

Niroomand wollte nicht all zu sehr hadern mit der Mannschaft. «Wir haben das Spiel immer unter Kontrolle gehabt. Unser Sieg schien mir nie gefährdet», sagte er. Doch in den ersten beiden Sätzen, die nur mit dem Minimalvorsprung von zwei Punkten gewonnen wurden, hätten die Giesener mit mehr Ruhe und Abgeklärtheit ihren Gegner auch in noch größere Schwierigkeiten bringen können.