Souveräner Sieg: Berlin Volleys gewinnen Supercup

Am Mittwoch (06. Oktober 2021) beginnt die neue Bundesliga-Saison. Die BR Volleys starten mit zwei Heimspielen. Am Mittwoch sind die Grizzlys Giesen zu Gast in der Max-Schmeling-Halle , am Samstag fordert dort die SVG Lüneburg den Meister heraus. «Unser Anspruch sollte es sein, alle nationalen Titel zu holen», sagte Schott. Der erste Titel ist schon sichergestellt.